Трампа призвали защитить Европу от российского газа

Палата представителей конгресса США единогласно приняла резолюцию, направленную против проекта газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg.

В документе, в частности, сказано, что трубопровод является «серьезным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов».

Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».

Резолюция не имеет юридической силы, но показывает отношение конгрессменов к проекту. Отмечается, что администрация Трампа рассматривает возможные санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Ранее Госдепартамент США заявил, что будет использовать инцидент в Керченском проливе, чтобы убедить страны Евросоюза отказаться от участия в проекте «Северный поток-2».

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