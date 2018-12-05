Названа лучшая антироссийская санкция

Лучшей санкцией в отношении России станет отказ от газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказал глава МИД Украины Павел Климкин после министерской встречи НАТО в Брюсселе, передает «Европейская правда».

«Мы говорили о том, что нужно остановить "Северный поток-2" и о том, что это была бы лучшая санкция, также как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран. Но это вопрос дальнейших дискуссий», — заявил он.

Климкин уточнил, что считает недостаточным внедрение персональных санкций в отношении кого-либо из российских морских военачальников. По его мнению, необходимо выстроить некий «комплексный ответ» на действия России в Черном море.

25 ноября в районе Керченского пролива пограничное управление ФСБ задержало три украинских корабля, которые пересекли российскую границу и не реагировали на требование остановиться. Позднее корабли-нарушители были отбуксированы в порт Керчи, моряков поместили под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы.

Киев считает, что инцидент произошел в международных водах. В ответ на действия российских властей президент Украины Петр Порошенко ввел в некоторых областях страны военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин.

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