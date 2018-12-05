России пообещали доставить боль

Представитель Госдепартамента США заявил, что Россию ждут «боль и последствия» из-за задержанных украинских моряков. Слова неназванного чиновника опубликованы на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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«Мы хотим, чтобы русские восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль со временем будет становиться только сильнее», — сказал чиновник, добавив, что пока украинские моряки не вернутся домой, а корабли не будут возвращены, США продолжат «усугублять последствия».

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три украинских корабля, которые пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и выполняли опасные маневры. После неоднократных предупреждений пограничники были вынуждены открыть огонь. Позднее корабли-нарушители были отбуксированы в порт Керчи, моряков поместили под стражу по обвинению в незаконном пересечении госграницы.

Киев считает, что инцидент произошел в международных водах. В ответ на действия российских властей президент Украины Петр Порошенко ввел в некоторых областях страны военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин.

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