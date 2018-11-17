США приготовились спасать Украину от «Северного потока-2»

США начнут совместную работу с Киевом, чтобы остановить строительство трубопровода «Северный поток-2», инициированное Россией. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции по окончании переговоров с главой киевского МИД Павлом Климкиным, передает ТАСС.

Госсекретарь отметил, что не позволит Москве оказывать давление на Украину. «Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья пали жертвой политического и экономического манипулирования, которое Россия пыталась применить на Украине после того, как та сбросила советские оковы», — сообщил он.

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По словам Помпео, реализованный проект подорвет экономическую и стратегическую безопасность Украины. Кроме того, он поставит под вопрос суверенитет европейских стран, так как они зависят от поставок российского газа.

13 ноября президент Украины Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри договорились о противостоянии стран проекту «Северный поток-2».

Общая стоимость «Северного потока-2» составляет около 10 миллиардов евро. Он будет проложен по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Введение газопровода в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2019 года.

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