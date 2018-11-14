«Газпром» ответил на угрозы США остановить «Северный поток-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что российскую компанию не остановить никакими угрозами — проект «Северный поток-2» будет реализован, невзирая на противодействие со стороны США. Слова Миллера приводит издание «Коммерсантъ».

«Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим», — заверил Миллер, отвечая на реплику посла США в Европе Гордона Содленда, который анонсировал новые санкции со стороны США, чтобы остановить российский энергетический проект.

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Также 13 ноября о совместных действиях против «Северного потока-2» договорились президент Украины Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри. Представители стран договорились вместе противодействовать проекту и искать альтернативные источники энергии вместо российского газа.

Проект газопровода «Северный поток-2» свяжет Россию и Германию, труба практически повторит маршрут ныне действующего «Северного потока», за исключением территориальных вод Дании, которая пока не одобрила строительство морской части в своих водах. Все остальные европейские участники проекта дали добро на строительство. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов евро, запустить трубу планируется в конце 2019 года.

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