«Газпром» решил строить «Северный поток-2» вопреки всему

Госкомпания «Газпром» намерена построить газопровод «Северный поток-2» «не смотря ни на что». С таким заявлением выступил председатель совета директоров госмонополии Виктор Зубков, комментируя запрет дочерним подразделениям компании в Европе перечислять любые выплаты «Газпрому». Слова топ-менеджера приводит РИА Новости.

«Трудно сказать. Неприятно читать, слышать. Есть же апелляция, будем бороться, будем работать. Будем строить "Северный поток-2" и обеспечивать надежное снабжение Европы газом, несмотря ни на что», — заверил Зубков.

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В выходные стало известно, что швейцарский суд запретил связанным с «Газпромом» компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG перечислять любые деньги российской компании. Запрет введен в рамках обеспечительных мер по иску украинской компании «Нафтогаз», которая начала судиться с российской компаний во многих европейских юрисдикциях.

«Нафтогаз» таким образом пытается получить от «Газпрома» компенсацию в размере 2,56 миллиардов долларов, выплатить которую постановил Стокгольмский арбитраж. Российская компания в настоящий момент оспаривает это решение арбитража, а также ведет сразу несколько тяжб против «Нафтогаза» в Европе: Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

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