«Нафтогазу» предсказали поражение в войне с «Газпромом»

У «Нафтогаза» практически нет шансов добиться взыскания с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов, которые ему в феврале присудил Стокгольмский арбитраж. К такому выводу пришли аналитики Fitch, выставляя рейтинг украинской компании, говорится на сайте агентства.

По мнению аналитиков, о трудностях «Нафтогаза» свидетельствует тот факт, что компания до сих пор не смогла добиться выплат, хотя с момента вынесения судебного решения прошло уже девять месяцев. При этом «Газпром» обжаловал решение в апелляции и имеет шансы добиться его отмены.

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Также Fitch указал, что в скором будущем «Газпром» перестанет зависеть от «Нафтогаза» и его транзитных мощностей после успешного запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Южный поток». В агентстве надеются, что «Нафтогаз», отказавшийся от закупок российского газа, сможет покупать топливо в требуемых объемах у европейских поставщиков.

На основании этих фактов Fitch установил рейтинг еврооблигаций «Нафтогаза» на уровне «B-».

Спор «Нафтогаза» и «Газпрома» продолжался несколько лет. Компании подали обоюдные иски в Стокгольмский арбитраж: о недопоставке газа по транзитному договору и об отказе от покупки вопреки условиям контракта. В феврале этого года суд частично удовлетворил требования обеих сторон. С учетом их сложения «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Компания уже подала апелляцию на это решение.

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