Украинским городам предрекли замерзание

Решение правительства Украины отключать газ за долги по коммунальным платежам может привести к тому, что в стране замерзнут целые города. Об этом в эфире «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Александр Вилкул.

«Правительство дало разрешение НАК "Нафтогазу" в минусовую температуру зимой за долги отключать у людей газ. Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство — на это похоже. То есть могут целые города отключаться от газа — от тепла», — сказал Вилкун.

Депутат отметил, что сумма долгов жителей страны по коммунальным платежам составляет 38 миллиардов гривен (больше 88 миллиардов рублей). «Долги по коммуналке выросли в семь раз за последние пять лет. И не потому, что люди не хотят платить, или потому, что люди плохие. Потому что у людей просто банально нет денег», — добавил парламентарий.

19 октября премьер-министр республики Владимир Гройсман сообщил, что украинцам с 1 ноября повысят цены на газ на четверть. По словам главы правительства, необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами и необходимости получить новый кредит МВФ. В противном случае на Украине будет объявлен дефолт.

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