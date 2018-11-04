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Украина приступила к плану «Б» по «Северному потоку-2»

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Украинский «Нафтогаз» приступил к выполнению плану «Б» в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом в эфире телеканала ZIK заявил директор компании Юрий Витренко.

Он отметил, что «Северный поток-2» будет построен, несмотря на усилия Киева, так как Германия поддерживает проект. Существует вероятность, что транзит газа через территорию Украины может полностью остановиться, добавил Витренко.

По словам топ-менеджера, «Нафтогаз» взялся за реализацию запасного плана. «Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года», — сказал Витренко. Он подчеркнул, что это все же резервный вариант. А план «А» — сохранить транзит.

О том, что у Киева есть план «Б» на случай запуска «Северного потока-2», Юрий Витренко заявлял в начале октября. Он отмечал, что Украина подала в Международный арбитраж иск к России для компенсации ущерба от запуска «Северного потока-2» и простоя газотранспортной системы после того, как окончится срок действия контракта на транзит газа.

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