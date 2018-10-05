Украина придумала «план Б» на случай запуска «Северного потока-2»

У Киева есть «план Б» на случай запуска «Северного поток-2», согласно которому «Нафтогаз» потребует от России компенсацию в размере 12 миллиардов долларов. Об этом в эфире «Пятого канала» заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, Украина подала в Международный арбитраж иск к России для компенсации ущерба от запуска «Северного потока-2» и простоя газотранспортной системы после того, как окончится срок действия контракта на транзит газа.

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Витренко подчеркнул, что речь пойдет исключительно о компенсации недополученной тарифной выручки, а не об уровне тарифа на транзит газа.

В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по двум встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о задолженностях за поставки и транзит российского газа. Суд пересмотрел условия действовавшего на тот момент контракта и постановил взыскать с «Газпрома» 4,6 миллиарда долларов и с «Нафтогаза» — 2 миллиарда.

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