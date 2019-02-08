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Кремль раскрыл истинную причину нападок США на «Северный поток-2»

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Нападки США на проект газопровода «Северный поток-2» являются попыткой навязать Европе более дорогой газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, американское топливо будет обходиться европейцам на 30 процентов дороже, чем российское, поэтому позиция Вашингтона не совместима «с понятиями о честной конкуренции».

В Кремле категорически не согласны с мнением США, что «Северный поток-2» сделает ЕС более зависимым от России, и считают, что проект является самым экономически целесообразным, безопасным и стабильным способом обеспечить европейские страны газом.

«Такого рода проекты не влекут зависимость кого-то от чего-то, они прежде всего обеспечивают взаимозависимость, потому что в равной степени насколько европейцы зависят от российского газа, так же и Россия как поставщик зависит от европейского спроса», — пояснил Песков и отметил, что подобная взаимозависимость помогает поддерживать благоприятные двусторонние отношения.

27 января стало известно, что США усилили давление на власти Германии из-за «Северного потока-2». Вашингтон требует, чтобы Европа поддерживала транзит через Украину. Ранее американский посол рассылал задействованным в строительстве компаниям письма с угрозами санкций, что власти Германии назвали недопустимым.

21 января министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Берлин не собирается вмешиваться в строительство газопровода, несмотря на давление третьих стран.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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