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Германия отказалась мешать строительству «Северного потока-2»

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Германия не будет вмешиваться в строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на давление других государств. Об этом заявил министр экономики страны Петер Альтмайер в интервью изданию Handelsblatt.

По словам министра, у Германии нет никаких юридических оснований для вмешательства в проект. Альтмайер уверен, что строительство газопровода не помешает транзиту газа через территорию Украины.

13 января посол США в Германии Ричард Гренель разослал немецким компаниям письма, в которых указал на опасность «Северного потока-2». Среди прочего он отметил, что бизнесу грозят репутационные издержки и риск санкций, но добавил, что послание следует воспринимать не как угрозу, а как «выражение политики США».

В ответ на это немецкие депутаты заявили, что угрозы компаниям являются недопустимым односторонним ужесточением тона в трансатлантических отношениях. Парламентарии призвали федеральное правительство выразить США протест.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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