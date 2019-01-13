США пригрозили немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренель допустил возможность введения санкций в отношении немецких компаний из-за поддержки «Северного потока-2». Об этом сообщает издание Bild.

В соответствующих письмах компаниям Гренель напомнил, что США выступают против «Северного потока-2», так как этот проект «несет серьезные геополитические последствия для европейских союзников и партнеров» американцев. Он также отметил, что многие европейские страны, а также Канада, поддерживают позицию Соединенных Штатов. Страны озабочены «нарастающе агрессивным поведением России», особенно использованием «энергетических ресурсов в качестве политических и экономических рычагов».

«Вследствие этого от лица моего правительства я прошу, чтобы ваша компания рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемый с этим», — говорится в письме.

Гренель добавил, что послание следует воспринимать не как угрозу, а как «выражение политики США».

Ранее в январе стало известно, что США могут ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Основным сторонником введения новых санкций назвали Гренеля. Отмечалось, что правительство Германии относится к угрозам Вашингтона «с большой озабоченностью».

Согласно планам, «Северный поток-2» должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

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