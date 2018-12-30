Срыв запуска «Северного потока-2» по вине США сочли невозможным

Газ по трубопроводу «Северный поток-2» начнет поступать в Европу в запланированный срок. Как заявил глава корпорации Алексей Миллер, это произойдет независимо от действий США, которые пытаются помешать проекту, передает «Интерфакс».

«Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа — 1 января 2020 года», — сказал Миллер.

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин также подчеркнул, что готов работать по любому сценарию развития отношений между Россией и США, в том числе и в случае их ухудшения. «Мы в этих условиях работаем постоянно. Управление рисками — наша работа», — сказал Сечин.

Ранее президент Дональд Трамп не раз высказывался против строительства «Северного потока-2», который должен быть запущен в конце 2019 года и связать Россию с Западной Европой. Также Трамп обвинял власти Германии в потакании интересам Москвы и говорил, что США намерены конкурировать с Россией на газовом рынке Европы.

В конце декабря началась прокладка труб будущего газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. Ожидается, что работы продлятся до лета 2019 года. На данный момент строители получили разрешение от четырех из пяти стран, по территории которых пройдет «Северный поток-2», против пока выступает только Дания.

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