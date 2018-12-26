России предрекли зависимость от «Северного потока-2»

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» приведет не к зависимости Европы от России, а к взаимозависимости обеих сторон. Об этом в интервью журналу Spiegel заявил депутат немецкого парламента, бывший министр по охране окружающей среды Юрген Триттин.

По его словам, европейские покупатели способны быстро перейти на сжиженный газ из США или Катара, тогда как для России важен конечный потребитель, поскольку постройка каждого газопровода, например в Китай, требует значительных усилий и затрат. Поскольку связи между производителем и потребителем велики, то возникает взаимная зависимость, пояснил он.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

24 декабря стало известно, что строители начали прокладку труб по дну Балтийского моря в экономической зоне Швеции. Против трубопровода выступают только власти Дании.

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