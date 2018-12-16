Германию призвали «прислушаться к соседям» и отказаться от «Северного потока-2»

США призывают Германию отменить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель госдепартамента Роберт Палладино, передает РИА Новости.

По его словам, резолюция Европарламента от 12 декабря повторяет важность роли Украины в европейской сети энергопоставок и осуждает строительство поддержанного Кремлем трубопровода «Северный поток — 2» как политический проект.

«Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода», – добавил Палладино.

Ранее 12 декабря Европарламент назвал проект строительства газопровода «Северный поток-2» политическим и призвал остановить его реализацию. Резолюция была принята решением большинства: «за» проголосовали 433 парламентария, против выступили 105, воздержались 30 человек.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!