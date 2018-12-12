От США захотели давления на Украину

Вашингтон должен оказать давление на Украину ради скорейшего проведения в ней реформы экономического сектора. Такую рекомендацию политикам дали в Совете по международным отношениям США.

В организации отметили, что Киев будет в конечном итоге решать свою судьбу сам, но американские власти могут и должны сделать больше, чтобы ему помочь. «Усиление дипломатического давления, предоставление технической помощи и целевые финансовые стимулы или антистимулы могут ускорить темпы реформ на Украине», — говорится в докладе.

В этой связи администрации американского президента Дональда Трампа советуют обозначить четкую стратегию по Украине. При этом руководству страны следует «сделать реформирование энергетического сектора центральной темой в отношениях» с Киевом.

Материалы по теме «Запад не контролирует Украину» Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву

Таким образом помощь Вашингтона избавит украинскую экономику от влияния России. Сейчас же Москва якобы использует зависимость Киева от российского газа в политических целях, отмечается в документе.

Кроме того, «это могло бы стать стратегией с низким уровнем риска и значительной наградой для противодействия влиянию Москвы на границах НАТО без чрезмерной приверженности военным вариантам и вражды с Россией», считают эксперты. В то же время США сами смогли бы создать возможности для торговли энергетическим оборудованием.

Ранее сообщалось, что палата представителей американского Конгресса единогласно приняла резолюцию, направленную против проекта газопровода «Северный поток-2». Она призвала европейские правительства отказаться от проекта, а Трампа — «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!