«Северный поток-2» дошел до Швеции

Строители газопровода «Северный поток-2», соединяющего Россию с Западной Европой, начали прокладку труб по дну Балтийского моря в экономической зоне Швеции, пишет шведская газета Aftonbladet.

Ожидается, что работы продлятся до лета 2019-го. Сам газопровод предполагается запустить в конце того же года. Основные работы ведет судно Solitaire, но в строительстве также задействован порт Карлсхамн, нанявший дополнительно около ста рабочих.

Длина шведского участка составит 510 километров. Одновременно прокладку осуществят в водах Финляндии — она началась 23 декабря.

В настоящее время строители «Северного потока-2» получили разрешение на прокладку от четырех из пяти стран, против пока выступают только власти Дании. На сегодняшний день проложено 370 километров труб.

Против проекта выступают также США и их президент Дональд Трамп. Он неоднократно призывал отказаться от строительства и заявлял о намерении стать главным поставщиком топлива в Европу.

Оператором газопровода выступает зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG. Ее единственный акционер — «Газпром», как партнеры проекта участвуют французская Engie, австрийская OMV, британская Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!