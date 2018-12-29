Трампу указали на место в борьбе с «Северным потоком-2»

Критика президента США Дональда Трампа в адрес трубопровода «Северный поток-2» и попытки Вашингтона остановить его строительство не окажут влияния на реализацию проекта. Об этом в интервью немецкому Der Spiegel заявил еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.

«Я никогда не был большим сторонником «Северного потока-2». Но истина заключается в том, что трубопровод давно строится, и реализацию этого проекта уже не так просто остановить. Во всяком случае, угрозы Трампа не являются причиной для этого», — сказал Эттингер.

Ранее американский президент не раз высказывался против строительства «Северного потока-2», который должен быть запущен в конце 2019 года и связать Россию с Западной Европой. Также Трамп обвинял власти Германии в потакании интересам Москвы и говорил, что США намерены конкурировать с Россией на газовом рынке Европы.

В конце декабря началась прокладка труб будущего газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. Ожидается, что работы продлятся до лета 2019 года. На данный момент строители получили разрешение от четырех из пяти стран, по территории которых пройдет «Северный поток-2», против пока выступает только Дания.

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