США накажут европейских союзников «Газпрома»

США могут ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом в среду, 9 января, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

По данным издания, новую инициативу по введению ограничений разрабатывает Госдепартамент США. Пока речь идет о двух компаниях: швейцарской Allseas и итальянской Saipem. При этом последняя уже закончила свою работу, и санкции против нее не окажут никакого влияния на ход строительства.

Allseas, напротив, является основным подрядчиком при прокладке труб по морскому дну, поэтому ограничения против нее будут чреваты последствиями как для самой фирмы, так и для проекта в целом, пишет газета.

Основным сторонником введения новых санкций называется посол США в Германии Ричард Гренель. Он уже неоднократно предупреждал немецкие компании, участвующие в строительстве «Северного потока-2» (Wintershell и Uniper выступают инвесторами проекта), об опасности ограничений.

Правительство Германии относится к угрозам Вашингтона «с большой озабоченностью», отмечают авторы статьи. Министерство иностранных дел ведет постоянный диалог с администрацией президента США Дональда Трампа и настаивает, что трубопровод повысит энергетическую безопасность Европы.

Согласно планам, «Северный поток-2» должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

devonlive.com

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