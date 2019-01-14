В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку-2»

В парламенте Германии отреагировали на заявление посла США Ричарда Гренеля, пригрозившего немецким компаниям санкциями за участие в проекте «Северный поток-2». Об этом пишет Spiegel.

В частности, замглавы крупнейшего партийного блока ХДС/ХСС Юрген Хардт считает, что угрозы компаниям являются недопустимым односторонним ужесточением тона в трансатлантических отношениях. По его мнению, федеральное правительство должно выразить США протест.

Председатель Левой партии в бундестаге Фабио Де Маси высказал мнение, что «у посла, по-видимому, сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии». Заместитель председателя СДПГ Ральф Стегнер напомнил про послевоенные года в Германии, отметив, что время верховных комиссаров в Германии прошло.

13 января стало известно, что Гренель разослал компаниям письма, в которых попросил рассмотреть опасность «Северного потока-2». Среди прочего, он отметил, что бизнесу грозят репутационные издержки и риск санкций, но добавил, что послание следует воспринимать не как угрозу, а как «выражение политики США».

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!