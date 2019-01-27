В Германии рассказали о попытках США сорвать «Северный поток-2»

США оказывают давление на власти Германии, чтобы остановить проект «Северный поток-2». Об этом в воскресенье, 27 января, пишет Handesblatt.

В последние месяцы атаки США на проект осложняют германо-американские отношения, теперь Вашингтон усиливает давление. «Сейчас время действовать», — сказал изданию высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, ЕС должен принять меры, прежде чем Россия получит огромное влияние за счет газопровода. «Мы хотим, чтобы проект был остановлен», — подчеркнул собеседник Handesblatt.

Правительство США предупреждает Европу об угрозе впасть в зависимость от российских поставок газа. «Как только газопровод построят, Европа потеряет важное пространство для маневра в отношениях с Россией», — уверены в Вашингтоне.

США требуют, чтобы европейцы обеспечили сохранение беспрерывного транзита через Украину, а также поддерживают предложение лидера немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр уменьшить объем будущих поставок по «Северному потоку-2». Вместе с тем в Белом доме признают, что такие меры не очень эффективны: после того, как проект запустят, трудно будет заставить Россию отчитываться об объемах.

Handesblatt напоминает, что в начале января посол США в Германии Ричард Греннел пригрозил санкциями европейским компаниям, участвующим в строительстве газопровода. Дипломат также отправил им специальное письмо. Собеседник издания отметил, что документ не должен был попасть журналистам.

Согласно последним опросам, большинство жителей Германии (73 процента) поддерживают «Северный поток-2». Газопровод должен связать Россию и ФРГ по дну Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

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