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На Украине пожаловалась на газовый обман Европы

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Транзит российского газа в обход Украины беспокоит Европу только на словах, тогда как в действительности страны ЕС заинтересованы в использовании нового газопровода, идущего мимо украинских территорий. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш», видеозапись опубликована на YouTube-канале политика.

«Так называемая озабоченность Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину — это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы с точки зрения обспечения ее газом», — сказал Мураев.

Депутат напомнил, что со времен Юлии Тимошенко прошло две газовых войны, в результате которых Европа рисковала остаться без топлива. Из-за этого ЕС воспринимает Украину как ненадежного поставщика и хочет использовать обходные пути поставок, чтобы гарантированно получать газ.

Мураев подчеркнул, что потеря транзита газа представляет для Украины серьезную угрозу, поскольку может нарушить газоснабжение внутри страны. Политик отметил, что для решения этого вопроса необходимо отбросить политические разногласия и смотреть на это исключительно с экономичекой точки зрения.

Россия строит два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Первый свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря, второй пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Германия хочет заключить с Россией договор на поставку газа, который сохраняет за Украиной статус транзитной страны, однако Киев опасается, что новый маршрут поставок лишит страну доходов от транзита.

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