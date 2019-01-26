Бывший СССР
 
Последние новости
Банк Англии отказался возвращать венесуэльское золото
Трамп уступил демократам и прекратил шатдаун
В России зафиксировали массовые маневры военных спутников США
Москва возглавила рейтинг электронных правительств ООН 
Тимошенко ответила на критику Порошенко поеданием йогурта
В России научились диагностировать рак легких за 20 секунд
Лидера венесуэльской оппозиции уличили в тайной поездке в США перед переворотом
Мадуро поведал о тайной встрече с лидером оппозиции
Отталкивание Скабеевой назвали долгом любого украинца
Новости партнеров

«Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Киева

Перейти в «Мою Ленту»

Газопровод «Турецкий поток» более опасен для Украины, чем «Северный поток-2». Об этом пишет издание «Новое Время» со ссылкой на эксперта по энергетике при правительстве Украины Карела Гирмана.

Как отмечает эксперт, «Северный поток-2» оставляет Украине шанс сохранить большую часть транзита, поскольку газопровод не сможет доставлять газ покупателям из южной Европы. В то же время по «Турецкому потоку» российский газ будет доходить до Италии, Франции и стран Балканского полуострова, что лишит Киев большей части транзита.

Несмотря на это, США сосредоточились на борьбе именно с «Северным потоком-2», поскольку в этом вопросе пересекаются интересы Вашингтона и Киева. Оба государства считают, что его запуск несет экономические и экономические риски. Для США этот проект невыгоден еще и потому, что отсутствие газопровода увеличило бы спрос Европы на американский сжиженный природный газ, экспорт которого активно растет.

По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, строительство второй ветки «Северного потока-2» еще можно остановить. Это станет возможным в том случае, если санкции США выведут из игры компании, предоставляющие технологии для газопровода. Коболев пояснил, что они работают в американской акватории на глубоководной добыче углеводородов и не хотят терять американский рынок.

«Турецкий поток» — проект газопровода стоимостью семь миллиардов евро из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Его строительство началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», разрешение на возведение которого в 2014-м не дала Болгария. Первая нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для Южной Европы.

Запуск «Турецкого потока» снизит транзит газа через территорию Украины на 12-13 миллиардов кубометров ежегодно, что приведет к недополучению 500 миллионов долларов в год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Свой интерес
Сербия захотела газопровод в обход Украины
«Газпром» определился с окончательным маршрутом «Турецкого потока»
На Украине подсчитали потери от запуска «Турецкого потока»
В Киеве назвали последствия запуска второй нитки «Турецкого потока»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:06Сегодня

Шариат в движении

Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
15:0225 января

Белорусская оппозиция пригрозила России распадом

01:12Сегодня

Лукашенко встал на сторону Мадуро

04:23Сегодня

Тимошенко ответила на критику Порошенко поеданием йогурта

Бывший СССР00:0623 января

Транзит из Поднебесной

Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
19:2325 января

В опубликованных хакерами документах нашлись 18-летние полковники КГБ

14:5125 января

На Украине похвастались захваченным российским беспилотником

00:12Сегодня

Итоги военного положения на Украине засекретили

Бывший СССР00:0110 января

Бархатная проституция

Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
17:1625 января

Кличко-старший потешил брата своим английским

12:5825 января

Украинцы снова попробуют продать арестованное российское судно

17:2325 января

Штаб кандидата в президенты Украины объяснил его «шапочные махинации» в Давосе

Россия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
Жителей Петербурга предложили накормить блокадным хлебом
Репортаж о смоге и запахе серы в российском городе сняли на камеру Путина
Директор школы сохранил работу после избиения ученика завхозом
Все материалы
Мир
Ненасытный дядюшка
Он развращал детей и сел в тюрьму на всю жизнь. Но тысячи людей считают его пророком бога
Мадуро поведал о тайной встрече с лидером оппозиции
Лидера венесуэльской оппозиции уличили в тайной поездке в США перед переворотом
Трамп предложил завершить шатдаун и тут же пригрозил новым
Пламя революции
Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
Мадуро захотел встретиться с политическим оппонентом голым
В Госдепе США назначили главного по Венесуэле
Все материалы
Бывший СССР
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
Лукашенко встал на сторону Мадуро
Тимошенко ответила на критику Порошенко поеданием йогурта
В опубликованных хакерами документах нашлись 18-летние полковники КГБ
Итоги военного положения на Украине засекретили
Все материалы
Экономика
Дорогая бедность
Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Банк Англии отказался возвращать венесуэльское золото
Россия решила дать Кубе миллиарды евро
Власти отказались слушать Чубайса
Правительство отказалось от идеи обложить налогом смартфоны россиян
Все материалы
Силовые структуры
Анастасия Вашукевич«С тобой могут сделать все, что угодно»
Настя Рыбка — про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и кознях врагов
«Завтра же ты будешь никем, щенок!»
Бывший милиционер встал на защиту чиновника, запугал силовиков и сжег их машины
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Полицейскому начальнику запретили гулять по ночам из-за нелегального пистолета
«Ельцин-центр» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Вора в законе Пацуа арестовали за оплеуху тюремщику «Владимирского централа»
Трое россиян убили ветерана ради 20 тысяч рублей
Все материалы
Наука и техника
Спасения нет
Ученые создали генетическое оружие против животных и людей. Насколько оно опасно?
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
В России научились диагностировать рак легких за 20 секунд
Раскрыта смертельная опасность плохого сна
Немецкая танковая пушка навылет пробила Т-72
Доказано высокое технологическое развитие неандертальцев
Все материалы
Спорт
Футбольные пески
Катар тратит миллиарды долларов на чемпионат мира-2022. Но деньги решают не все
Загитова упустила победу на чемпионате Европы
12-летний грабитель застрелил профессионального боксера и попался
Емельяненко рассказал о карьере без UFC и вспомнил о человеческих отношениях
Алина Загитова и Евгения Медведева«Пожелали заболеть раком, убить себя и всю семью»
Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну. Фигуристок травят и желают им смерти
«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»
Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
Соперник предложил клубу АПЛ замену пропавшему футболисту
Все материалы
Культура
Голые и знаменитые
Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
Увози за сто морей
Кино недели: расизм для детей, наркомания для взрослых, Шерлок для народа
Назван лучший фильм года в России
Стали известны подробности продолжения «Во все тяжкие»
Высмеявший Волочкову Шнуров отреагировал на призыв выйти на ринг
Чистое хулиганство
«Грибы и Рыбы» из сборника «Русское краткое. Выпуск 2» — эксклюзивная премьера
Все материалы
Интернет и СМИ
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Скабеева рассказала об оскорблениях и тычках со стороны украинского депутата
Отталкивание Скабеевой назвали долгом любого украинца
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Политик бросился на помощь покатившемуся с лестницы журналисту
Журналист задумал «уничтожить» феминизм с помощью пениса и оказался обруган
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Все материалы
Ценности
Шелк, блеск, нагота
Грудь Наоми Кэмпбелл, платье-конопля и психоделика. Что творилось на Неделе моды в Париже
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Создан новый вид икры
Студентка накрасила губы и начала задыхаться
Китайцы внезапно начали экономить на одежде
Мать сестер Хадид раскрыла правду о внешности дочерей
Все материалы
Путешествия
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
Неудачно помолившийся пассажир сорвал рейс криками «Аллаху акбар»
Семью с ребенком сняли с рейса из-за их невыносимой вони
Россияне задержались в Таиланде и пожалели
Огромный пес прокатился на самолете как пассажир и прославился
Все материалы
Из жизни
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Подлинность картин Гитлера поставили под сомнение
Российский кот полтора года прожил на месте пожара в ожидании погибшей хозяйки
Желающим заболеть предложили платки с инфекцией
Туристка пережила столкновение с тучной женщиной и оказалась при смерти
Все материалы
От океана до океана за 29 часов
Как нелегально пересечь США со средней скоростью 161 км/ч и не сесть в тюрьму
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Лихие Тойоты девяностых
Забытые спортивные японки, которые мы потеряли
Боевой премиум
Длительный тест Genesis G70: первые впечатления о корейском конкуренте BMW
Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati продадут на eBay
Владелец Ferrari потратил 11 лет на установку в машину другого двигателя
Появились фотографии новой Hyundai Sonata с огромными фонарями
Все материалы
Дом
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Время расплаты
Для владельцев съемных квартир придумали новый налог. Сколько теперь потеряют россияне?
Положение трети российских застройщиков сочли критическим
В «Москва-Сити» загорелся жир
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Движение вниз
Квартиры на первых этажах теперь популярны. На них зарабатывают состояния
Все материалы