Сербия захотела газопровод в обход Украины

Президент Сербии Александр Вучич выразил заинтересованность присоединиться к проекту «Турецкий поток» — еще одному газопроводу в обход Украины. Об этом сербский лидер заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Белграде, сообщает ТАСС.

«Сербия ожидает многого от "Турецкого потока", и мы многое сделали к настоящему времени — подписали, закончили многие процедуры. Мы до сегодняшнего дня получали газ через территорию Украины и Молдавии, а сейчас хотим получать газ через "Турецкий поток", через территорию Болгарии, и поэтому мы и строим газопровод», — рассказал Вучич.

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Путин подчеркнул, что Россия готова вложить в проект продления газопровода до Сербии 1,4 миллиарда долларов. Этот трубопровод свяжет Турцию и Сербию и позволит поставлять газ из России. «Мы с Сербией такую работу ведем, это касается и развития инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры по сербской территории, мы готовы вложить в это необходимые ресурсы», — заверил президент.

Глава российского государства также подчеркнул, что реализация этого проекта во многом зависит и от других стран Европы, которым придется доказывать необходимость этого проекта перед европейскими надгосударственными институтами. Также Путин вновь затронул вопрос украинского транзита газа. По его словам, реализация новых газовых проектов не ставит крест на транзите газа через Украину.

Более того, Путин уверен в том, что реализация «Северного потока-2» не помешает загруженности Турецкого потока. «Могу вам с полной ответственностью сказать: не мешает, абсолютно не мешает», — заключил он.

Проект газопровода «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Одна нитка обеспечит газом Турцию, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Проект пришел на смену «Южному потоку», который «Газпром» был вынужден свернуть из-за отказа от участия в нем Болгарии и давления со стороны Евросоюза.

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