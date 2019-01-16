Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»

При окончательном утверждении маршрута поставок газа Россия будет учитывать позицию Еврокомиссии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью сербскому изданию «Политика».

По его словам, заинтересованные в российском газе страны — члены ЕС должны получить от Еврокомиссии гарантии, что планы продолжения газопровода «Турецкий поток» не будут сорваны «произвольным решением Брюсселя».

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Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении. Он отметил, что один из них предусматривает транспортировку топлива по маршруту Болгария — Сербия — Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. Российский лидер считает, что в таком случае Сербия будет не только использовать российский газ, но и обеспечивать транзит.

Проект газопровода «Турецкий поток» включает две нитки трубопроводов мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Одна нитка будет обеспечивать газом турецких потребителей, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Проект пришел на смену «Южному потоку», который «Газпром» был вынужден свернуть из-за отказа от участия в нем Болгарии.

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