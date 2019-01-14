Европе придется закупать больше российского газа

В ближайшие пять лет «Газпром» может значительно повысить поставки газа в Европу и увеличить свою долю на местном рынке. Об этом в понедельник, 14 января, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Подобные перспективы связывают с тем, что по ряду других каналов поставки сокращаются, а потребности в газе растут. Так, в конце декабря министр энергетики Алжира Мустафа Гитони сообщил о том, что стало трудно удерживать поставки газа в Европу на прежнем уровне. Хотя в 2017 году Алжир поставил в Европу по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ) 49,6 миллиарда кубометров, из-за роста потребления уже к 2022 году от экспорта могут отказаться. «Нам хватит только на наши внутренние нужды», — заявил Гитони. В настоящее время Алжир добывает 130 миллиардов кубометров газа, из которых половина остается на внутреннем рынке.

В Нидерландах подано 26 исков от региональных властей и частных лиц о досрочном прекращении добычи газа на крупнейшем месторождении Гронинген, где добывается половина голландского газа. Всего страна поставляет в Европу 39,1 миллиарда кубометров. Месторождение хотят закрыть, потому что его разработка вызывает сильные землетрясения. Норвежский директорат нефти (NPD) сократил прогноз по экспорту газа в 2022-м до 121,4 миллиарда кубометров, ранее ожидался экспорт на уровне 123,1 миллиарда кубометров.

Если добычу на Гронингене и поставки из Алжира остановят, а в Норвегии не смогут открыть новых крупных месторождений, потребность Европы в импортном газе из других источников вырастет более чем на 50 миллиардов кубометров (четверть нынешних поставок России), считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, это создаст новые возможности как для производителей СПГ, так и для «Газпрома», который после запуска «Северного потока-2» получит новые мощности для экспорта.

Потребность Европы в импортном газе, по оценке Eurostat, за 2017 год выросла на 8,3 процента, до 312,1 миллиарда кубометров. «Газпром» ожидает, что к 2025 году спрос вырастет дополнительно на 19 процентов, а к 2030 году — на 25 процентов. Пик импорта газа в Европе, по оценке Международного энергетического агентства, придется на 2025 год, тогда объемы составят 409 миллиардов кубометров в год.

В октябре 2018-го заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» жизненно необходимы Евросоюзу, чтобы удовлетворить дополнительный спрос на газ.

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