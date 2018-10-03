«Северный поток-2» назвали жизненно необходимым Европе

Проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» жизненно необходимы Евросоюзу для удовлетворения дополнительного спроса на газ, передает РИА «Новости» слова заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

Как он сообщил, в этом году «Газпром» планирует побить очередной рекорд по поставкам. «Но этот рекорд фактически приблизит нас к объему законтрактованного газа, годовым контрактным количествам, которые составляют около 204,5 миллиарда [кубометров газа]», — сказал Медведев.

По его словам, для удовлетворения дополнительного спроса нужно будет создавать новые транспортные маршруты, поэтому и «Северный поток-2», и «Турецкий поток» необходимы Европе.

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Ранее 3 октября сообщалось, что объем экспорта газа по итогам года может составить 204 миллиарда кубометров, что станет рекордным показателем, но на 0,5 миллиарда кубометров меньше объема, который законтрактовали европейские покупатели. «Газпром» уже близок к тому, чтобы исчерпать свой экспортный потенциал.

Общая стоимость «Северного потока-2» составляет порядка 10 миллиардов евро. Он будет проложен по дну Балтийского моря от России до Германии, введение в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2019 года. «Турецкий поток» — проект газопровода стоимостью семь миллиардов евро из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Его строительство началось в мае 2017 года. Новые маршруты должны существенно повысить объем транспортировки российского газа в Европу и сократить его транзит через Украину.

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