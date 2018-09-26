«Газпром» проворонил утечку газа

«Газпром» с запозданием заметил утечку газа из своего подземного хранилища в Саратовской области. Это следует из задания компании «Газпром геологоразведка» на изучение Степновского подземного газового хранилища (ПХГ), выдержки из которого приводит «Интерфакс».

«На лицензионном участке недр, примыкающем к горному отводу Степновского ПХГ в северо-восточной части, из скважины №75 ООО "Лотос" осуществляется добыча нефти с сжиганием газа. Большой объем добываемого газа и промысловые материалы по эксплуатации газохранилища дают основания предполагать о наличии газодинамической связи между участками недр», — говорится в документе.

Отмечается, что перетоки газа возможны при повышении пластового давления в хранилище. Степновское ПХГ построено для устранения сезонной неравномерности при потреблении газа в Саратовской области. Его мощность составляет 4,2 миллиарда кубометров.

Подобные происшествия уже случались с «Газпромом». В частности, в марте 2017 года возникли проблемы с герметичностью немецкого ПХГ Reden, принадлежащего российскому концерну. В результате хранившийся в нем газ перетек к месторождениям немецкой Wintershall.

На соседнем со Степновским ПХГ участке расположена скважина компании «Лотос». Помимо добычи и продажи нефти она занимается производством моторных масел. Компания имеет дочерние предприятия в Польше, Норвегии и Литве. По итогам 2017 года ее убытки составили 80 миллионов рублей.

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