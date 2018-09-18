«Газпрому» не хватило труб на газопровод в Китай

«Газпром» объявил пять тендеров на закупку труб большого диаметра (ТБД) для газопровода «Сила Сибири» на общую сумму 47,5 миллиарда рублей.

Речь идет о поставках труб для участка Ковыкта — Чаянда, общая протяженность которого составит 803 километра. Поставщиков планируется выбрать в начале октября.

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Строительство газопровода началось в 2014 году. В апреле прогнозная оценка реализации «Силы Сибири» выросла с 800 миллиардов до 1,1 триллиона рублей.

На данный момент проект готов более чем на 90 процентов. Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия намерена запустить поставки газа в Китай по маршруту «Сила Сибири» до 20 декабря 2019 года.

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