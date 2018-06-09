Путин анонсировал новые газопровод и нефтепровод

Президент России Владимир Путин поддержал проект нефте- и газопровода из России в Китай по территории Монголии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийн Баттулги в китайском Циндао.

«Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопровод из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование», — заявил российский президент.

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В настоящий момент Россия поставляет нефть в Китай тремя способами: по трубопроводам через Казахстан и Сковородино. Также поставки идут через порт Козьмино. В случае с Козьмино и Сковородино это единая трубопроводная система Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).

Трубопроводный газ Россия в Китай пока не поставляет, однако в 2019 году поставки начнутся, если «Газпром» снова не перенесет сроки сдачи масштабного проекта газопровода «Сила Сибири».

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