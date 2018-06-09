Глава «Газпрома» получит дополнительную награду

Главе госкомпании «Газпром» Алексею Миллеру выплатят дополнительно 41 миллион рублей за то, что в 2017 году он совмещал пост с должностью председателя совета директоров «дочки» «Газпрома» — компании «Газпром нефть». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Решение принято по итогам годового собрания акционеров госкомпании, которые одобрили выплату вознаграждения членам совета директоров «Газпром нефти». Члены совета директоров, не занимающие исполнительные должности в компании, получат сумму, равную 0,0005 процента от показателя EBITDA по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год.

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EBITDA «Газпром нефти» по итогам 2017 года составила 551 миллиард рублей, 0,0005 процентов от этой суммы составляет 27,55 миллиона рублей. В дополнение к этой сумме Миллеру предложили выплатить дополнительный бонус в размере 50 процентов от награды члена совета директоров компании. Таким образом, за должность в «Газпром нефти» Алексей Миллер получит 41,325 миллиона рублей.

В 2016 году члены совета директоров «Газпром нефти» получили около 20 миллионов рублей, а Миллер — 34,214 миллиона.

В пятницу, 8 июня, стало известно, что топ-менеджмент украинского «Нафтогаза» могут лишить премий за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Как отметил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, подобные премии «неуместны» в связи со сложной экономической ситуацией в стране.

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