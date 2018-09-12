Китай пересел на российский газ

Россия и Китай в ближайшее время согласуют поставки газа по западному маршруту. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил министр энергетики Александр Новак, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Я добавлю, что вчера на переговорах президента Путина с председателем КНР Си Цзиньпином председатель КНР сообщил, что поставил задачу в кратчайшие сроки закончить согласование контракта по поставкам газа по западному маршруту», — уточнил министр.

Он так же напомнил, что все технические условия в переговорах между «Газпромом» и CNPC уже согласованы, — «осталось немного договориться». Договор о поставках российского газа по восточному маршруту в Китай «Газпром» и китайская компания CNPC подписали в мае 2014 года. Он предполагает ежегодную поставку в течение 30 лет 38 миллиардов кубометров газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Начало поставок запланировано на конец декабря 2019 года.

Западный маршрут предусматривает создание новой трубопроводной системы «Сила Сибири-2» в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска, который будет продолжен до российско-китайской границы.

В марте Пекин сообщил о планах увеличить закупки газа в России из-за недостаточных запасов собственного топлива.

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