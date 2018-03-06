Китай собрался увеличить поставки газа из России

Китай собирается увеличить закупки газа в России и других странах из-за недостаточных запасов собственного топлива. Об этом во вторник, 6 марта, заявил глава Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн, сообщает ТАСС.
«Что касается поставок газа, мы собираемся их наращивать за счет сопредельных государств, производящих этот энергоноситель. Речь идет о России, странах Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Обеспеченность газовыми резервами — наше самое слабое место», — сказал он.
По словам чиновника, наибольшими запасами природного газа среди китайских городов располагает Шанхай. «Там норма резервов поддерживается на уровне 15 дней, а вот в остальных населенных пунктах данный показатель необходимо постепенно и планомерно увеличивать: к примеру, в Пекине газовых запасов [без пополнения] хватит примерно на 10 дней», — отметил Хэ Лифэн.
В 2017 году объем поставок газа населению Китая составил 237 миллиардов кубометров, что на 14 процентов больше, чем годом ранее. «Мы впервые со времен образования КНР столкнулись со столь значительным ростом — это означает, что нам придется обеспечивать энергетическую безопасность по причине увеличивающихся объемов поставок газа с учетом новых предпосылок», — подчеркнул он.
В ноябре 2017 года Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске.
Тогда же глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил Пекин о возможном дефиците газа. По его мнению, поставки СПГ в Китай не могут удовлетворить растущий спрос со стороны Китая. В настоящее время Россия строит газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 миллиардов кубометров газа в год. Первые поставки должны начаться в 2018 году.