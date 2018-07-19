Первые танкеры с российским газом прибыли в Китай

Два танкера доставили первые партии российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, сообщает ТАСС. Топливо было добыто и сжижено на заводе «Ямал СПГ».

На борту каждого из танкеров ледового класса Arc7 — «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» — находилось по 172 тысячи кубометров газа, добытого на Южно-Тамбейском месторождении полуострова Ямал. В китайском порту Цзянсу-Жудун суда встречала официальная делегация, в составе которой были российский министр энергетики Александр Новак и глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

По словам Новака, с декабря 2017 года, когда была запущена первая линия, «Ямал СПГ» уже отгрузил три миллиона тонн сжиженного газа (что равно 4,14 миллиарда кубометров природного газа). Большая часть предназначена для Китая в рамках долгосрочного контракта.

В «Новатэке» также подчеркнули, что танкеры шли по Северному морскому пути и сумели преодолеть его ледовую часть самостоятельно, без помощи ледокола. Использование именно этого маршрута, несмотря на его изначальную рискованность, важно с экономической точки зрения — из-за сокращения сроков перевозки.

Проект «Ямал-СПГ» реализуется «Новатэком» (которому принадлежит 50,1 процента акций) совместно с китайской газовой компанией CNPC, французской Total (у обеих по 20 процентов) и китайским инвестиционным Фондом Шелкового пути (9,9 процента). Пока работает только первая очередь проекта, запуск второй запланирован на август нынешнего года. Всего будет построено три очереди мощностью около 5,5 миллиона тонн сжиженного (6,88 миллиарда кубометров природного) газа в год и еще одна очередь мощностью 0,9 миллиона тонн.

«Ямал-СПГ» — первый, но не основной способ поставки российского газа в Китай. Параллельно строится газопровод «Сила Сибири». По нему будет поставляться уже не сжиженный, а природный газ. Его единственный собственник и бенефициар — «Газпром». Сейчас ведется строительство первой ветки, завершить его (на участке до границы с Китаем) планируется до конца 2018 года, а первые поставки должны начаться в декабре 2019-го. Газопровод способен обеспечивать ежегодную мощность в объеме 38 миллиардов кубометров газа, а контракт на поставку топлива по нему был подписан «Газпромом» и CNPC еще в 2014 году.

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В 2015-м стороны договорились о строительстве второй ветки — «Силы Сибири-2», на этот раз мощностью 30 миллиардов кубометров в год. Но в конце прошлого года власти Китая заявили о возможном пересмотре соглашений из-за разногласий по цене: Пекин считает условия «Газпрома» завышенными.

Кроме того, российский концерн собирается поставлять газ в Китай с дальневосточных месторождений, но переговоры об этом пока далеки от завершения.

Необходимость закупать газ за рубежом вызвана растущими потребностями Китая. Весной 2018 года власти страны заявили, что имеющихся запасов топлива во многих районах не хватает. Только в Шанхае их хватит на 15 дней, в остальных крупных городах — в лучшем случае на 10. При этом потребление газа в Поднебесной растет. По прогнозам правительства, в ближайшие 15 лет оно вырастет на 76 процентов с нынешних 200 миллиардов кубометров в год. Сейчас 60 процентов газа Китай добывает самостоятельно, остальное импортирует, в основном из Туркмении.

В качестве альтернативы российскому топливу рассматривается американское. В ноябре 2017 года китайская China Petrochemical Corp., более известная как Sinopec Group, подписала соглашение с Alaska Gasline Development Corp., согласно которому американская компания построит газопровод от своих месторождений на севере Аляски до завода по сжижению газа на юге штата. Оттуда топливо будет отправляться в Китай.

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