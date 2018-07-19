Экономика
 
Последние новости
Появилась новая версия визита главного вора России в здание СКР
Мужчина прыгнул с водопада во время съемок рэп-клипа и утонул
Киев отказался бояться российских санкций
Россия показала пуск ядерного «Буревестника»
Появились новые подробности конфликта между россиянином и украинцем в Турции
Призер Игр-2014 погиб от ножевого ранения
Москвичи прокатятся на «русских горках» с виртуальной реальностью  
Нелепая одежда мужа заставила австралийку подозревать его в измене
В России решили регулировать еще и поездки на автомобилях
Новости партнеров

Первые танкеры с российским газом прибыли в Китай

Перейти в «Мою Ленту»

Два танкера доставили первые партии российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, сообщает ТАСС. Топливо было добыто и сжижено на заводе «Ямал СПГ».

На борту каждого из танкеров ледового класса Arc7 — «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» — находилось по 172 тысячи кубометров газа, добытого на Южно-Тамбейском месторождении полуострова Ямал. В китайском порту Цзянсу-Жудун суда встречала официальная делегация, в составе которой были российский министр энергетики Александр Новак и глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

По словам Новака, с декабря 2017 года, когда была запущена первая линия, «Ямал СПГ» уже отгрузил три миллиона тонн сжиженного газа (что равно 4,14 миллиарда кубометров природного газа). Большая часть предназначена для Китая в рамках долгосрочного контракта.

В «Новатэке» также подчеркнули, что танкеры шли по Северному морскому пути и сумели преодолеть его ледовую часть самостоятельно, без помощи ледокола. Использование именно этого маршрута, несмотря на его изначальную рискованность, важно с экономической точки зрения — из-за сокращения сроков перевозки.

Проект «Ямал-СПГ» реализуется «Новатэком» (которому принадлежит 50,1 процента акций) совместно с китайской газовой компанией CNPC, французской Total (у обеих по 20 процентов) и китайским инвестиционным Фондом Шелкового пути (9,9 процента). Пока работает только первая очередь проекта, запуск второй запланирован на август нынешнего года. Всего будет построено три очереди мощностью около 5,5 миллиона тонн сжиженного (6,88 миллиарда кубометров природного) газа в год и еще одна очередь мощностью 0,9 миллиона тонн.

«Ямал-СПГ» — первый, но не основной способ поставки российского газа в Китай. Параллельно строится газопровод «Сила Сибири». По нему будет поставляться уже не сжиженный, а природный газ. Его единственный собственник и бенефициар — «Газпром». Сейчас ведется строительство первой ветки, завершить его (на участке до границы с Китаем) планируется до конца 2018 года, а первые поставки должны начаться в декабре 2019-го. Газопровод способен обеспечивать ежегодную мощность в объеме 38 миллиардов кубометров газа, а контракт на поставку топлива по нему был подписан «Газпромом» и CNPC еще в 2014 году.

В 2015-м стороны договорились о строительстве второй ветки — «Силы Сибири-2», на этот раз мощностью 30 миллиардов кубометров в год. Но в конце прошлого года власти Китая заявили о возможном пересмотре соглашений из-за разногласий по цене: Пекин считает условия «Газпрома» завышенными.

Кроме того, российский концерн собирается поставлять газ в Китай с дальневосточных месторождений, но переговоры об этом пока далеки от завершения.

Необходимость закупать газ за рубежом вызвана растущими потребностями Китая. Весной 2018 года власти страны заявили, что имеющихся запасов топлива во многих районах не хватает. Только в Шанхае их хватит на 15 дней, в остальных крупных городах — в лучшем случае на 10. При этом потребление газа в Поднебесной растет. По прогнозам правительства, в ближайшие 15 лет оно вырастет на 76 процентов с нынешних 200 миллиардов кубометров в год. Сейчас 60 процентов газа Китай добывает самостоятельно, остальное импортирует, в основном из Туркмении.

В качестве альтернативы российскому топливу рассматривается американское. В ноябре 2017 года китайская China Petrochemical Corp., более известная как Sinopec Group, подписала соглашение с Alaska Gasline Development Corp., согласно которому американская компания построит газопровод от своих месторождений на севере Аляски до завода по сжижению газа на юге штата. Оттуда топливо будет отправляться в Китай.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай заинтересовался российским газом
Саудовская Аравия нацелилась на российский газ
США и Китай нашли альтернативу «Силе Сибири»
Другие материалы рубрики
Экономика00:0118 июля
Мохаммед бен Салман

Дали заднюю

Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
13:48Сегодня

Костин отметил высокий уровень политической свободы в России

19:5113 июля

Главу «Почты России» сравнили с царем

12:37Сегодня

Правительство повысит пенсии

Экономика00:0115 июля

Одичали

Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
16:1517 июля

«Аэрофлот» получил премию Skytrax World Airline Awards в двух номинациях

13:44Сегодня

Госдума начала обсуждение пенсионных изменений

12:21Сегодня

США взялись за «Северный поток-2»

Экономика00:1128 июня

Второй фронт

США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
13:39Сегодня

AliExpress пообещал мгновенную доставку

11:10Сегодня

Россия приготовилась дать отпор США и Украине

14:2213 июля

Американская компания заплатит миллиарды за детскую присыпку

Россия
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
Сергей ЖигаревЧлен за главного
Депутат от ЛДПР изменял жене, угрожал любовнице, был бит и сам напал
«Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие»
Что нужно знать о сексе российским детям и их родителям
В Петербурге рабочий спас повисшую на балконе девочку
Госдума увеличила срок принятия поправок к пенсионной реформе
Переживших рекордный паводок забайкальцев предупредили о второй волне
Семья россиян утонула в собственном доме из-за сильного ливня
Все материалы
Мир
Американский папа
Этот человек сделал Корею другом США. Он был страшнее Ким Ир Сена
В США нашли способ узнать тайны Трампа и Путина
Трамп понадеялся на хорошие отношения с Путиным
Израиль обвинили в возрождении апартеида
Россия потребовала назвать опознанных отравителей Скрипалей
Дональд Трамп и Владимир Путин«Вина лежит на всех нас»
Путин и Трамп наконец-то поговорили. Что будет дальше?
Америка разоблачила российских разведчиков
У Трампа будут новые вопросы к Путину
Все материалы
Бывший СССР
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Мэр украинского города обещал коррупционерам виселицу и попался на взятке
Ереван отреагировал на стрельбу российских солдат в армянском селе
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО
Украинцев попросили забыть «ватную традицию»
Украинцам приписали создание газовой отрасли России
Все материалы
Экономика
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Костин отметил высокий уровень политической свободы в России
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
Правительство повысит пенсии
Госдума начала обсуждение пенсионных изменений
США взялись за «Северный поток-2»
AliExpress пообещал мгновенную доставку
Все материалы
Силовые структуры
«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»
Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
В России арестовали партизан-революционеров
Бывшие военные исповедовали смесь нацизма, сталинизма и сексуальных практик
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Ограбивший банк пропал на автобусной остановке
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве королевы красоты
Главный спасатель Кузбасса уничтожал улики после пожара в «Зимней вишне»
В Кемерово жители украли изъятые игровые автоматы и открыли свое казино
Все материалы
Наука и техника
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года«Они выдавали себя за украинцев»
Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Грузовой корабль «Прогресс МС-09»«Американцы такого еще не делали»
«Роскосмос» похвастался рекордом 1967 года. Впереди полет на Луну?
Россия показала пуск ядерного «Буревестника»
Россия впервые показала оружие «Судного дня»
Впервые показан пуск «Авангарда»
В России придуман новый препарат для лечения почек
Все материалы
Спорт
Усик надежды
Украинский чемпион против несокрушимого россиянина. Кто победит?
Овечкин переписал историю американского спорта
Призер Игр-2014 погиб от ножевого ранения
ЦСКА помешал футболисту сборной России перейти в «Барселону»
Поединок российского бойца возглавит московский турнир UFC
Россияне поставили Акинфеева выше Роналду
Назван самый дорогой спортивный клуб мира
Все материалы
Культура
Большие кочерыжки
В России показали самую вульгарную и неприличную оперу
Джозеф Джексон с дочерьми Джанет и Ла Тойей, 1983 год«Он найдет искупление в аду»
Избиения, унижения и кастрация: как отец Майкла Джексона сделал из него звезду
И кровь, и любовь
Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»
Звездами «Горбатой горы» планировали сделать Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта
Розенбаум прокомментировал слова нашедшего у него рак Кобзона
Кобзон проговорился про рак у Розенбаума
Рэпер Бездушный совершил суицид после травли из-за сайта для гей-знакомств
Все материалы
Интернет и СМИ
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Чудаки» по-русски
Они просто хотели веселиться. Теперь их уважают в России и любят за рубежом
Зад Трампа попытались связать с российским трубопроводом
Российский комик подал в суд на Украину
Хакеры научились перехватывать телефонные номера жертв
Акробатка сорвалась с высоты в огонь во время телешоу
Все материалы
Ценности
Пора рожать
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы. Звезды торопятся забеременеть
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Своих не сдаем
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Назван самый популярный бренд одежды
В брошках Елизаветы II для встреч с Трампом нашли подвох
Ким Кардашьян попросили избавиться от ее парфюма
Все материалы
Путешествия
Жертвы порядка
Жизнь норвежцев похожа на рай. Почему же они несчастны?
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Голодным никто не останется»
Россияне должны съездить в Узбекистан. И вот почему
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Появились новые подробности конфликта между россиянином и украинцем в Турции
Турки раскрыли обстоятельства смерти повздорившего с россиянином украинца
В России решили регулировать еще и поездки на автомобилях
Все материалы
Из жизни
Дикая смесь
Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
История россиянки о жизни во Франции
Нелепая одежда мужа заставила австралийку подозревать его в измене
Акулы напали сразу на двух детей на побережье США
Американка купила сыну виноград и нашла в нем черную вдову
Китаянка семь лет пила таблетки для похудения и потолстела вдвое
Все материалы
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Один вагон на миллион. Часть 2
Еще шесть универсалов, в прошлом бывших роскошными седанами
Самые популярные моторы
Моторы, которые чаще всего вставляют в самые разные машины
В России будут продавать вьетнамские машины с итальянским дизайном
Появились фотографии нового хэтчбека Lada Granta
Компания Renault представила самый мощный Megane
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы