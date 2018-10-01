Германия отказалась признать зависимость от России

Министерство иностранных дел Германии опубликовало на своем сайте небольшую заметку об энергетическом состоянии республики под названием «Независимость через диверсификацию». Одним из вопросов, который был в ней затронут, стала энергетическая зависимость от России.

В материале утверждается, что из России Германия поставляет примерно столько же газа, сколько из Нидерландов, то есть около 30 процентов. Еще около 25 процентов Германия поставляет из Норвегии.

«Оставшаяся часть поставок идет из разных стран. Если импортер по каким-то причинам не может поставить необходимый ресурс, то мы в кратчайшие сроки можем нарастить поставки у другого», — говорится в сообщении МИД.

В материале также отмечается, что Германия делает очень много для того, чтобы получать энергию из возобновляемых источников энергии. МИД отмечает, что с 2012 года доля возобновляемых источников в энергобалансе Германии выросла с 23,5 процента до 40.

С сомнениями МИД относится к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из США. «Предложение и спрос должны определять конкурентоспособность поставщиков энергоресурсов и путей поставок на германский рынок. Так, например, СПГ из США, который связан с высокой себестоимостью в свете того, что значительная часть добывается нетрадиционным способом, в Германии в настоящее время не конкурентоспособен», — говорится в сообщении МИД ФРГ.

США и Германия уже длительное время ведут спор из-за поставок российского газа в ФРГ. Американская сторона настаивает, что Германия таким образом помогает стране-агрессору, за что канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно поддавалась критике со стороны президента США Дональда Трампа. В качестве альтернативы российскому газу и проекту «Северный поток-2» США продвигают поставки своего СПГ.

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