Туркам понадобился проект времен холодной войны

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Турция построит новую военно-морскую базу в Черном море. Об этом сообщает Milliyet во вторник, 11 декабря.

Третья база в восточном Черноморье будет построена в районе города Сюрмене в северо-восточной провинции Трабзон. Как отмечается, проект связан с открытием трубопровода «Турецкий поток» и обострившейся ситуацией в Керченском проливе, а решение о строительстве совпадает с сообщениями об отправке американских военных кораблей в Черное море.

Как сообщил газете отставной адмирал Чем Гюрдениз, постройка базы планировалась еще во времена холодной войны, однако ее пришлось отложить, так как у флота страны тогда были другие приоритеты. База в Сюрмене — удачное стратегическое решение: помимо усиления морской военной мощи страны в регионе она внесет вклад в индустриальное и социальное развитие. Гюрдениз также добавил, что Турции необходима военная база на Северном Кипре и расширение на востоке Черного моря.

Сейчас военно-морские базы Турции в Черном море находятся в городах Синоп и Самсун. Всего у страны восемь подобных объектов в четырех морях.

6 декабря сообщалось, что США отправят военный корабль в Черное море на помощь Украине после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу.

Проект газопровода «Турецкий поток» включает две нитки трубопроводов мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Одна нитка будет обеспечивать газом турецких потребителей, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Проект пришел на смену «Южному потоку», который «Газпром» был вынужден свернуть из-за отказа от участия в нем Болгарии.

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