Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море

ВМС Турции провели учения в Черном море, в рамках которых подводная лодка Yildiray потопила списанный танкер. Ролик со стрельб субмарины телеуправляемой торпедой опубликован на YouTube.

Yildiray выпустила 533-миллиметровую торпеду, которая управлялась по кабелю. Она попала в середину танкера, в результате чего он разломился пополам и затонул.

Субмарина Yildiray относится к подлодкам типа 209 немецкой постройки и оснащена восемью торпедными аппаратами. Впервые они начали строиться на экспорт в 1971 году и на данный момент состоят на вооружении 14 стран.

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