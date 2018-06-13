Все подлодки с ядерным оружием уместили на одной картинке

Эксперт Димитриос Мицопулос из блога Naval Analyses специально для Popular Mechanics уместил на одной картинке все действующие военные субмарины, оснащенные ядерными баллистическими ракетами.

Специалист отмечает, что только семь стран на планете располагают такими подлодками. В распоряжении США имеются 14 таких субмарин, РФ — 12, КНР — 7, Великобритании и Франции — по 4, Индии и КНДР — по 2.

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«Подводная лодка с баллистическими ракетами является наиболее надежным средством ядерного сдерживания», — полагает Мицопулос.

В апреле этого года Naval Analyses создал три инфографики, на которых показан состав и численность имеющихся в распоряжении США, РФ и КНР военных подлодок. Тогда у Соединенных Штатов, по данным блога, насчитывалась 71 субмарина, у России — 72, у Китая — 76.

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