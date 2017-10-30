Назван главный недостаток российских подлодок будущего

Колумнист National Interest Себастьян Роблин на страницах издания назвал главный недостаток российских дизель-электрических подводных лодок проекта 677 (шифр «Лада»).

У новых субмарин, по мнению эксперта, нет анаэробного (воздухонезависимого) двигателя, использование которых изначально предполагалось. Для работы данной силовой установки не нужен атмосферный воздух, вследствие чего судну не нужно специально всплывать на поверхность воды.

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Роблин ссылается на заметку РИА Новости, опубликованную в июне 2017 года, где сообщается, что на дизель-электрических подлодках «Кронштадт» (планируется спустить на воду в 2018 году) и «Санкт-Петербург» (проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте с 2010 года), возможно, «будут проходить испытания первых анаэробных силовых установок».

Субмарины проекта 677 изначально предполагались для массовой серийной постройки с целью замены на флоте дизель-электрических лодок проектов 877 и 636 советской постройки.