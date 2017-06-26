Флот решил продолжить строительство неатомных лодок проекта «Лада»

Флот принял решение продолжить строительство неатомных субмарин проекта 677 «Лада». Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил главком ВМФ России Владимир Королев.

«После сдачи Военно-морскому флоту двух подводных лодок этого проекта — "Кронштадт" и "Великие Луки" — строительство серии будет продолжено», — сказал он.

Ранее, в июле 2016 года, источники в промышленности сообщали, что флот на тот момент еще не принял решение о продлении серийного строительства субмарин этого типа.

В 1997, 2005 и 2006 годах на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге были заложены три субмарины проекта 677 «Лада»: Б-585 «Санкт-Петербург», Б-586 «Кронштадт» и Б-587 «Севастополь».

Головная Б-585 была спущена на воду в 2004-м и после длительного дооборудования и испытаний принята в опытную эксплуатацию в 2010 году. Официально в боевой состав флота она не вошла до сих пор. Причиной это считается высокая доля новых образцов вооружения и оборудования на борту, доводка которых требует значительного времени.

В 2012 году адмирал Владимир Высоцкий, занимавший тогда пост главкома ВМФ, заявил, что «в существующем виде» лодки этого типа флоту не нужны. Второй корпус проекта, Б-586 «Кронштадт», законсервировали.

Летом 2013-го его строительство возобновилось, спуск на воду назначен на 2018 год. Третий корпус был перезаложен под новым названием «Великие Луки» в марте 2015 года. Ввод обеих лодок в строй предполагается завершить к 2021 году. Достройка двух этих субмарин ведется по измененному проекту, коррективы в который вносились по результатам опытной эксплуатации «Санкт-Петербурга».

Субмарины проекта 677 изначально предполагались для массовой серийной постройки с целью замены на флоте дизель-электрических лодок проектов 877 и 636 советской постройки.