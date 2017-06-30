Источник сообщил о предстоящем ремонте неатомной субмарины «Лада»

Первая неатомная подводная лодка проекта 677 «Лада» — «Санкт-Петербург» — пройдет ремонт и модернизацию. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил ТАСС источник в российской делегации на Международном военно-морском салоне.

«Сегодня речь идет о том, чтобы не только провести средний ремонт этого корабля, но и модернизировать его до состояния первого серийного (второго по счету). Такие работы займут два-три года», — сказал собеседник агентства, не уточнив сроки начала ремонта.

26 июня главком ВМФ России Владимир Королев заявил о принятом решении продолжить строительство неатомных субмарин проекта 677 «Лада» после сдачи флоту двух подводных лодок этого проекта — «Кронштадт» и «Великие Луки».

В 1997, 2005 и 2006 годах на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге были заложены три субмарины проекта 677 «Лада»: Б-585 «Санкт-Петербург», Б-586 «Кронштадт» и Б-587 «Севастополь».

Головная Б-585 была спущена на воду в 2004-м и после длительного дооборудования и испытаний принята в опытную эксплуатацию в 2010 году. Официально в боевой состав флота она не вошла до сих пор. Причиной этого считается высокая доля новых образцов вооружения и оборудования на борту, доводка которых требует значительного времени.

Второй корпус проекта Б-586 «Кронштадт» в 2012 году законсервировали. Летом 2013-го его строительство возобновилось, спуск на воду назначен на 2018 год. Третий корпус был перезаложен под новым названием «Великие Луки» в марте 2015 года. Ввод обеих лодок в строй предполагается завершить к 2021 году. Достройка двух этих субмарин ведется по измененному проекту, коррективы в который вносились по результатам опытной эксплуатации «Санкт-Петербурга».

Субмарины проекта 677 изначально предполагались для массовой серийной постройки с целью замены на флоте дизель-электрических лодок проектов 877 и 636 советской постройки.