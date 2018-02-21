США запретили Украине строить ракеты для Турции

США в 2016 году заблокировали проект создания Украиной ракеты-носителя для Турции. Об этом со ссылкой на источники в ракетной сфере сообщает «Оборонно-промышленный курьер».

По данным агентства, в то время между Киевом и Анкарой велись активные переговоры о военно-техническом сотрудничестве. Источник считает, что американскую сторону обеспокоило неконтролируемое усиление оборонного потенциала Турции — союзника США по НАТО — и ответная передача Украине некоторых технологий.

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Предполагалось, что первоначально Украина и Турция будут сотрудничать, в частности, в ракето- и самолетостроении, а также в создании систем защиты объектов от высокоточного оружия, однако в итоге совместная деятельность была искусственно сужена до проекта переоснащения украинской армии на новые средства защищенной связи. Как отмечает «Оборонно-промышленный курьер», неназванный специалист пришел к выводу, что страны-члены НАТО и Евросоюз не заинтересованы в существенном технологическом усилении Киева.

Замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в октябре 2017-го заявил агентству Anadolu, что Анкара и Киев реализуют совместные проекты по модернизации танков, разработке авиационных и электронных систем. Тогда же между странами был заключен контракт на поставку Украине средств беспроводной связи на сумму 43,6 миллиона долларов. Планируется, что он будет исполнен в текущем году.

Источники технологий Турция ищет и в России: так, в Анкаре надеются, что по заключенному с Москвой контракту на поставки зенитных ракетных систем С-400 ей будут переданы не только сами комплексы, но и технологии производства. Первые поставки намечены на 2019 год, но США и НАТО уже обеспокоились планами турецкой стороны заполучить С-400.

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