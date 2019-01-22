Немцы высказались о строительстве «Северного потока-2»

Большинство жителей Германии (73 процента) поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института Forsa, которые приводит издание Neue Presse.

Отмечается, что 67 процентов опрошенных не считают проект угрозой, а 16 процентов немцев предполагают, что Германия может обойтись без «Северного потока-2».

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Больше половины респондентов согласились с мнением президента США Дональда Трампа, который заявил, что Берлин попадет в зависимость от Москвы в случае поставок газа по «Северному потоку-2». При этом большинство (90 процентов) объяснило позицию Трампа желанием продавать Германии газ из США.

Ранее 21 января министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что страна не будет вмешиваться в строительство газопровода. По словам министра, у Германии нет никаких юридических оснований для вмешательства в проект.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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