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Меркель назвала способ сохранить независимость от российского газа

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Ангела Меркель

Меркель заявила, что ЕС не попадет в зависимость от российского газа из-за строительства трубопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. Об этом она сообщила в Братиславе, куда явилась на переговоры с главами правительств стран Вишеградской группы — Венгрии, Польши, Словакии, Чехии.

«Окажемся ли мы в зависимости от России благодаря второму газопроводу? Я говорю: "Нет", если мы в то же время проведем диверсификацию», — сказала Меркель.

В прошлом году министерство иностранных дел Германии опубликовало на своем сайте небольшую заметку «Независимость через диверсификацию», в которой сообщалось, что у России Германия закупает примерно столько же газа, сколько у Нидерландов (около 30 процентов).

Еще около 25 процентов Германия получает от Норвегии. В тексте подчеркивалось, что если какой-либо импортер не сможет обеспечить поставки, страна быстро сможет их получить у другого партнера.

Ранее 7 февраля стало известно о том, что поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые препятствуют строительству «Северного потока-2», готова Франция. Ранее Париж на эту тему не высказывался.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который соединит Россию и Германию. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

В 2018 году советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «Северный поток-2» угрожает зависимостью от России и призвал искать альтернативы. По его словам, президента США Дональда Трампа беспокоит, что «Европа добровольно еще больше привязывает себя к российским энергопоставщикам».

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