Германия прогнулась под США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила правительственную поддержку проекту строительства терминала для приема поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что таким образом Меркель пошла на уступки американскому президенту Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке.

Однако канцлер оценивает намерение поддержать проект как стратегическое решение, а не как поражение. В частности, Берлин надеется, что вопрос с американским газом может помочь решить затянувшийся торговый спор и даже защитить от американских санкций трубопровод «Северный поток-2».

Ранее в МИД ФРГ заявляли, что «СПГ из США, который связан с высокой себестоимостью в свете того, что значительная его часть добывается нетрадиционным способом, в Германии в настоящее время неконкурентоспособен».

США и Германия уже длительное время ведут спор из-за поставок российского газа в ФРГ. Американская сторона настаивает, что Германия таким образом помогает стране-агрессору, за что канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно подвергалась критике со стороны президента США Дональда Трампа. В качестве альтернативы российскому газу и проекту «Северный поток-2» США продвигают поставки своего СПГ.

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