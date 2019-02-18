«Северному потоку-2» снова усложнили жизнь

Готовящиеся поправки в европейское газовое законодательство могут создать дополнительные трудности при реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в европейскую газовую директиву.

Издание ознакомилось с полным текстом документа, который в ближайшее время будет проходить голосование в Совете ЕС, где имеет высокие шансы на одобрение. После этого останутся только «процедурные формальности», как их характеризуют собеседники газеты.

Поправки в европейскую газовую директиву в нынешнем виде предполагают, что международные проекты, в которых задействованы неевропейские компании (в данном случае, «Газпром»), должны быть приведены в соответствие с внутренними нормами ЕС.

В них есть два основных положения. Во-первых, оператор газопровода (компания, обслуживающая его и собирающая с поставщиков плату за транзит) должна быть независима от основного поставщика. Во-вторых, доступ к газопроводу должны иметь все желающие.

В настоящее время оператором «Северного потока-2» является зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG. Ее единственный акционер — «Газпром», а его европейские партнеры во избежание санкций выступают в статусе инвесторов. Теоретически создать независимого оператора можно, пишет издание. Однако предоставить доступ к газопроводу для независимых поставщиков газа будет нереально, поскольку право экспортировать топливо из России имеет только «Газпром».

Похожая ситуация несколько лет назад сложилась вокруг европейского газопровода Opal, связывающего первую ветку «Северного потока» с Западной Европой. Еврокомиссия отказывалась предоставлять «Газпрому» полный доступ к мощностям газопровода, однако в итоге стороны нашли взаимоприемлемое решение.

Ранее сообщалось, что Германия и Нидерланды выступали резко против принятия поправок в газовую директиву в нынешнем виде и пытались внести свои коррективы. В частности, они лоббировали возможность предоставлять исключения из общих правил для отдельных компаний. Однако, как следует из финальной версии документа, предоставление таких исключений станет долгой и сложной бюрократической процедурой, которая будет растягиваться на несколько этапов. Скорее всего, это означает, что «Газпром» сможет использовать только часть мощностей газопровода.

Согласно планам, строительство «Северного потока-2» будет завершено в конце 2019 года. После этого российский газ сможет поставляться в Европу без транзита по территории Украины.

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