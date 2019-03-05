Медведев перечислил условия для транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия, при которых транзит российского газа через Украину сохранится. Об этом он рассказал в интервью изданию Luxemburger Wort, текст которого опубликован на сайте Правительства России.

Премьер отметил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года. Однако это станет возможным только в случае урегулирования отношений между компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметров сделки, а также стабильной политической обстановки.

Медведев также отметил, что Россия не выступает против транзита газа через Украину. Большее количество новых трубопроводов сможет гарантировать надежность поставок, однако их наличие не предусматривает отказа от действующих маршрутов, добавил он.

В феврале российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что транспортировка газа в Европу через Украину невыгодна для Москвы. По его словам, украинское направление обходится в 2-2,5 раза дороже таких альтернативных маршрутов, как «Ямал — Европа» или «Северный поток-1» из-за устаревшей газотранспортной системы Украины.

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