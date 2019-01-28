Экономике Украины предрекли крах из-за потери транзита газа

Прекращение транзита российского газа приведет к падению украинской экономики. Об этом заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в интервью телеканалу NewsOne. Соответствующий фрагмент эфира доступен на YouTube.

Парламентарий заявил, что в случае прекращения транзита газа Украине придется тратить огромную сумму на обслуживание неработающего газопровода. По словам парламентария, это обойдется украинскому бюджету в три миллиарда долларов в год. «Теперь не будет ничего — договор новый не заключают. С чем мы останемся? Это за Украину или против?» — задался вопросом Рабинович.

Нынешний контракт по транзиту газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. 1 января 2020-го планируется запуск газопровода «Северный поток — 2».

Россия строит два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Первый свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря, второй пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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