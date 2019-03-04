Украину предупредили о грядущей полной потере газового транзита

Газотранспортная система Украины окажется полностью невостребованной. Об этом в эфире «5 канала» заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы потеряем весь транзит. Потому что, помимо "Северного потока-2" есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — пояснил он. Менеджер также отметил, что запуск «Северного потока-2» лишит Украину «сдерживающего фактора против "российской агрессии"», и поэтому «этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения финансовых потерь, а с точки зрения военного риска».

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Коболев порассуждал о необходимости привлечь иностранные компании в управление украинской газотранспортной системой и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен «на инвестиции, поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что».

26 февраля российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что транспортировка газа в Европу через Украину невыгодна для Москвы. По его словам, украинское направление обходится в 2-2,5 раза дороже таких альтернативных маршрутов, как «Ямал — Европа» или «Северный поток-1» из-за устаревшей газотранспортной системы Украины.

Строительство «Северного потока-2» должно быть завершено к концу 2019 года. Газопровод свяжет Россию с Западной Европой.

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